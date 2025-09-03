Il maltempo ha raggiunto la Sicilia, portando piogge e temporali su gran parte dell’isola, dopo che nella notte sono stati registrati migliaia di fulmini tra la Sicilia e la Calabria. Una perturbazione atlantica, dopo aver interessato i settori occidentali e il Palermitano, si sta spostando verso levante, influenzando le condizioni meteo per la giornata di oggi, mercoledì 3 settembre.

Maltempo in Sicilia, le previsioni per oggi 3 settembre

La mattina vedrà precipitazioni deboli o moderate sui settori centrali, meridionali e in buona parte di quelli orientali e settentrionali. Nelle altre zone, il tempo rimarrà variabile. Questa instabilità persisterà nel corso della giornata, con piogge sparse attese soprattutto sulle aree interne orientali e settentrionali.

Temperature e venti

Le temperature continueranno a scendere in modo significativo. I venti soffieranno da moderati a tesi da nord-ovest, con raffiche più intense (da NNW) sullo Stretto di Sicilia e venti da nord sullo Ionio. I mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi.

Allerta meteo gialla proclamata dalla Protezione Civile della Sicilia per oggi, 3 settembre sui settori settentrionali e orientali, e inoltre su parte delle zone joniche specialmente quelle a nord.