Come ogni mese, l’INPS si prepara a erogare l’Assegno Unico e Universale destinato alle famiglie con figli a carico. I pagamenti di settembre 2025 sono in arrivo, e qui trovi tutte le informazioni per sapere quando e come riceverli.

Quando arrivano i pagamenti

Per le famiglie che ricevono l’assegno regolarmente, l’accredito avverrà tra lunedì 22 e martedì 23 settembre.

Se invece hai presentato una nuova domanda o ci sono state delle variazioni nel tuo importo, il pagamento arriverà nell’ultima settimana del mese successivo alla richiesta. Eventuali conguagli o arretrati verranno erogati nella stessa data.

Chi ha diritto all’assegno

L’Assegno Unico è una misura di sostegno economico per le famiglie con figli a carico. Si applica a:

Figli minorenni (fino a 18 anni).

(fino a 18 anni). Figli maggiorenni (fino a 21 anni), a condizione che siano studenti, tirocinanti o iscritti al servizio civile, con un reddito annuo inferiore a 8.000 euro.

(fino a 21 anni), a condizione che siano studenti, tirocinanti o iscritti al servizio civile, con un reddito annuo inferiore a 8.000 euro. Figli con disabilità, senza limiti di età.

È possibile richiedere l’assegno anche senza presentare l’ISEE o con un ISEE elevato, ma in questi casi verrà erogato l’importo minimo previsto.

Come controllare il tuo pagamento

Per verificare lo stato del tuo assegno o l’importo esatto, il modo più semplice è consultare il portale MyINPS. Puoi accedervi tramite SPID, CIE o CNS e controllare la sezione “Prestazioni” e poi “Pagamenti”.

Se devi fare domanda per la prima volta, puoi utilizzare: