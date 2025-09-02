Modica – Buon inizio per il Modica Calcio che mostra subito una grande intesa nella sua trama e grande agonismo. Al 7’ ci prova subito Belluso da fuori con Dieye fuori dai pali, l’attaccante sfiora il palo ma non centra la porta. Al 13’ la risposta del Palazzolo con Suarez che prova un diagonale forte e teso su cui si fa trovare pronto Romano che smanaccia fuori dall’area di rigore. Al 16’ ancora Modica con uno straripante Asero, l’esterno salta il diretto marcatore e prova a battere a rete, sfiorando l’incrocio. Al 18’ l’azione che cambia la partita, Valenca lancia Asero che entra in area e viene abbattuto dal portiere avversario, dal dischetto si presenta Savasta che spiazza il portiere e segna il gol del vantaggio esponendo la maglia “Modica nel Cuore”. Al 32’ c’è ancora tempo per il raddoppio di Belluso che viene annullato per fuorigioco, dubbi sulla chiamata visto che il pallone arrivava da una giocata di un difensore ospite, proteste rossoblù che hanno portato all’ammonizione di mister Raciti. Sul finale ancora ottimo controllo dei padroni di casa che gestiscono bene la partita prima del finale di tempo.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e le due formazioni si equivalgono, la stanchezza la fa da padrona, specie davanti ad una gara che si presenta come la prima ufficiale dopo la preparazione estiva. Modica che prova a spingere in avanti con le scorribande dei suoi esteri in cerca di un guizzo da parte dei suoi attaccanti. Il Palazzolo prova a trovare gli spazi per sorprendere Intzidis e i suoi ma non riescono ad impensierire veramente Romano. Da segnalare una doppia espulsione con Sangarè e Roda protagonisti al 70’ con l’arbitro che decide di punire entrambi i giocatori per una mischia in area di rigore.

A fine gara grandi applausi dagli spalti per la formazione rossoblù che ha dimostrato carattere e un bel gioco creato da Filippo Raciti che sta dimostrando di aver lavorato bene in questi mesi ed avere un gruppo pronto a seguirlo.

MODICA CALCIO – SPORT CLUB PALAZZOLO 1-0

Modica Calcio: Romano, Cappello (63’ Bonaccorso), Mallia, Intzidis, Sangarè, Asero (90’ Mbaye), Sessa (63’ Incatasciato), Valenca, Maimone, Belluso (65’ Bonanno), Savasta (77’ Misseri). Panchina: Calabrese, Mbaye, Brugaletta, Incatasciato, Misseri, Bonaccorso, Ventura, Bonanno, Susino. Allenatore: Filippo Raciti.

Sport Club Palazzolo: Dieye, Roda, Cro, Tabacco, Pratdessus, Clantino, Novello (58’ Sanchez) , Cerutti, Cassinelli, Suarez, Tiralongo (58’ Troncoso). Panchina: Napolitano, Illustre, Mendia, Sanchez, Carra, Bennis, Bucciero, Paris, Troncoso. Allenatore: Giuseppe Matarazzo.

Marcatori: 19’ pt Savasta rig. (M)

Ammoniti: Savasta, Belluso, Sessa, Mallia, Intzidis (M), Dieye, Troncoso, Sanchez (P)

Espulsi: Sangarè (M) Roda (P)