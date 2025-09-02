Chiaramonte Gulfi – Una devozione senza fine. E’ quella tornata a perpetuarsi domenica sera quando fedeli e, soprattutto, devoti hanno assistito al tradizionale appuntamento dell’uscita del simulacro del patrono San Vito dalla chiesa Madre di piazza Duomo a Chiaramonte Gulfi. Un rito antico, a conclusione dei solenni festeggiamenti, tornato a rivivere con sempre maggiore forza. Un rito, dopo la santa messa presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Graziano Martorana, tenuto in onore del simulacro del martire giovinetto, salutato da grida di giubilo e acclamanti, provenienti da tutti coloro che hanno avuto modo di esprimere, attraverso la gioia e la letizia, l’attaccamento al santo.

Il simulacro, su un mezzo motorizzato, è stato portato in processione accompagnato dalle marce sinfoniche delle bande cittadine. Il suggestivo corteo, con il clero cittadino, i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, ha preso il via dal cuore del centro storico ed è andato avanti snodandosi tra le suggestive viuzze di Chiaramonte Gulfi. Come da tradizione ormai immemore, la statua del Patrono è stata portata in visita nelle chiese di Santa Maria di Gesù, San Giovanni Battista e Santissimo Salvatore. Ad ogni sosta, un momento di preghiera. In piazza Duomo, poi, il tradizionale messaggio di fede, dopo la benedizione della città con la reliquia di San Vito, in cui sono state messe in luce le peculiarità della figura del santo, molto apprezzate tra i cristiani per la valenza del messaggio, legato alle fede e alla solidarietà, che il martire ha inteso trasmettere. Inoltre, è stato cantato l’inno di San Vito, composto dal maestro Giovanni Morreale su testo del poeta Giuseppe Bonafede.

A notte fonda, poi, al piazzale San Vito, il rientro del simulacro del santo patrono nella sua chiesa a cui ha fatto seguito lo spettacolo pirotecnico applaudito dai presenti. Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, la cui associazione si è occupata di supportare la comunicazione esterna delle celebrazioni con l’obiettivo di fare in modo che la festa possa essere sempre più conosciuta oltre i confini cittadini, dice: “Si è chiusa una bella edizione della festa, caratterizzata da grande semplicità ma allo stesso tempo molto intensa. Meglio, davvero, non si poteva sperare”.

