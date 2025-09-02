Ragusa – Dal 1° settembre è attiva la nuova procedura digitale per richiedere, consultare e scaricare copie delle pratiche edilizie gestite dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Ragusa. Le richieste si presentano solo online, tramite il portale Urbanisticaincloud.

È necessaria la registrazione con rilascio di credenziali personali. Per inoltrare la richiesta occorre compilare la domanda di accesso tramite “Sportello Telematico” accessibile con SPID, CIE o CNS. È necessario allegare eventuale delega e documento d’identità oltre a caricare la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria. L’utente potrà monitorare lo stato della pratica e scaricare la documentazione direttamente online. Le richieste inviate tramite PEC, protocollo o altri canali non saranno lavorate. Maggiori informazioni sul sito istituzionale: “Accedere agli atti e ai documenti amministrativi”.