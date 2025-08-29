Vittoria – I Carabinieri della Stazione di Acate, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato CC Cacciatori di Sicilia – Squadriglia Falco 11, durante un servizio mirato finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllato di una serra dell’azienda agricola intestata a S.S., vittoriese cl.02. Avuto accesso alla struttura serricola, dopo aver identificato il proprietario, hanno eseguito un controllo trovando, occultato all’interno di un’area destinata al deposito attrezzi, circa 664 grammi di marijuana, 11 piantine e 7 semi della stessa sostanza. Per quanto rinvenuto, i militari hanno deciso di approfondire gli accertamenti estendendoli anche presso l’abitazione di S.S. ove hanno scoperto la detenzione di ulteriori 22 grammi di marijuana.

Relazionando gli elementi emersi dall’attività di polizia, i Carabinieri hanno ritenuto di poter escludere che la detenzione dello stupefacente potesse essere riconducibile ad un uso esclusivamente personale ma, piuttosto, finalizzata alla illecita cessione a terzi.

Pertanto i militari, dopo i preliminari accertamenti, hanno condotto S.S. presso i loro uffici al fine di sottoporlo alle procedure per identificarlo compiutamente.

A quel punto il vittoriese, fortemente indiziato del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo marijuana, è stato tratto in arresto – fatta sempre salva la presunzione di innocenza – e, terminati gli atti di rito, condotto, in regime di arresti domiciliari, presso il suo domicilio in attesa dell’udienza di convalida della misura adottata dai Carabinieri.