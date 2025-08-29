Dopo giorni di caldo intenso, il meteo in Sicilia subisce una brusca virata. Una perturbazione atlantica sta per interessare l’isola, portando un’attesa fase di instabilità con piogge sparse e temporali locali. Il cambiamento sarà accompagnato da un sensibile calo delle temperature, che darà un po’ di sollievo dal clima estivo.

Secondo le previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio meteo Sicilia”, la coda di questo fronte atlantico si muoverà da ovest verso est, influenzando gran parte del territorio.

La pioggia si sposta sull’isola

L’instabilità maggiore è attesa tra la notte di oggi e la giornata di sabato 30 agosto. Le aree più interessate dai fenomeni saranno i settori settentrionali orientali e la fascia ionica settentrionale. Tuttavia, si prevedono precipitazioni sparse in tutte le province, inclusa quella di Ragusa.

In calo le temperature

Il vero protagonista del weekend sarà il calo termico. Le temperature inizieranno a scendere già a partire da questa sera, ma la diminuzione più accentuata si avvertirà domani, sabato, su tutta l’isola. Sarà un cambiamento rapido, ma sufficiente a rendere il clima decisamente più gradevole.