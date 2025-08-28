Ragusa – Un tragico incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale 194, in prossimità del ponte sulla diga che collega Ragusa a Giarratana. Un uomo di 58 anni, originario di Giarratana, ha perso la vita in un incidente autonomo a bordo del suo furgone, un Citroen Jumpy.

L’allarme è scattato alle 15:35. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ragusa, insieme a un’ambulanza del 118 e ai Carabinieri. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, il 58enne era già fuori dal veicolo, probabilmente sbalzato dall’abitacolo a causa del violento impatto. Nonostante i tempestivi soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.