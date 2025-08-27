Modica – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Modica, sul cavalcavia che collega che collega la città a Marina di Modica e Pozzallo. Lo scontro ha coinvolto un tir e tre automobili, causando il ferimento di otto persone.

La dinamica dell’incidente, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sembrerebbe aver avuto inizio con una collisione frontale tra il mezzo pesante e una delle vetture, a cui hanno fatto seguito i tamponamenti delle altre due auto rimaste coinvolte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri, la polizia locale e due ambulanze del 118. Il personale sanitario ha soccorso otto persone, tra cui una donna in stato di gravidanza.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in condizioni gravi. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Le indagini sono in corso per accertare le cause esatte del sinistro.