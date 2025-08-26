Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato sulla strada Provinciale 19, la strada che collega Noto a Pachino nel Siracusa. Si tratta di un uomo di 57 anni di origini tunisine deceduto in seguito a un tragico incidente. Secondo le prime informazioni l’uomo, in sella al suo scooter, sarebbe finita fuori strada, probabilmente nel tentativo di evitare un cane.

Il corpo dell’uomo è stato notato da alcuni passanti che hanno subito allertato il 118 e i carabinieri. Le forze dell’ordine sono intervenute per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nonostante i tempestivi soccorsi, il 57enne è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

L’incidente ha gettato un’ombra di tristezza sulla zona, riaccendendo l’attenzione sui pericoli che possono nascondersi sulle strade provinciali.