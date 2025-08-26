Un’ondata di maltempo si sta avvicinando alla Sicilia, portando con sé un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio meteo Sicilia”, l’isola si prepara ad affrontare venti di burrasca e un calo significativo delle temperature.

Venti forti e caldo pre-frontale

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da venti meridionali di burrasca, particolarmente intensi sui settori occidentali dell’isola, rendendo i mari “molto mossi”. Questo fenomeno è legato a una rapida e “bollente” risalita delle temperature che precede l’arrivo del fronte freddo, causando un brusco aumento del caldo.

Instabilità e calo termico nel fine settimana

Il vero cambiamento arriverà tra la fine di venerdì e la giornata di sabato 30 agosto (vedi foto), quando correnti più fresche di matrice nord-atlantica faranno crollare le temperature. Nel corso della tarda notte di sabato e la mattina successiva, è attesa una rapida instabilità, soprattutto sui settori settentrionali dell’isola, con un aumento delle nuvole e la possibilità di fenomeni sparsi.

Le temperature scenderanno notevolmente, portando un sollievo dopo il caldo pre-frontale e inaugurando un periodo di clima più fresco.