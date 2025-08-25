Ragusa – La suggestiva cornice della Tenuta Chiaramonte a Ragusa farà da palcoscenico, mercoledì prossimo, a un’esperienza teatrale unica: “Non era previsto”, uno spettacolo di teatro d’improvvisazione interattivo che sfida le regole della narrazione tradizionale e trasforma lo spettatore in vero protagonista. Prodotto dal Teatro del Libero Scambio e diretto dall’acuto sguardo registico di Francesco Brandi, lo spettacolo, alle 21,30 in anfiteatro, vede in scena quattro talentuosi attori: Giulia Guastella, Camilla Pujia, Livia Massimi e, con un pizzico di ironia inevitabile, Francesco Nuzzi. Quattro interpreti che, ancora oggi, si chiedono perché abbiano deciso di intraprendere questa avventura… ma forse è proprio questa la magia dell’improvvisazione: il fascino del non sapere, l’ebbrezza del momento che prende forma davanti ai tuoi occhi.

Cosa rende “Non era previsto” così speciale? L’assenza di un copione fisso. Ogni spettacolo è diverso, plasmato in tempo reale dalle suggestioni del pubblico, che da semplice spettatore diventa autore. Le emozioni, le idee e persino i silenzi della platea diventano linfa vitale per la scena, in un dialogo continuo e sorprendente tra palco e platea. L’evento si inserisce nell’ambito del Festival della Fioritura 2025, un appuntamento culturale che invita a riscoprire la bellezza della lentezza e delle suggestioni rigeneranti. In un’epoca dominata dal rumore e da connessioni incessanti, il Festival, in programma martedì 26 e mercoledì 27, diventa un’oasi di calma e consapevolezza. Tra suoni avvolgenti, profumi della natura e sapori autentici, offre un percorso sensoriale e culturale che abbraccia musica, teatro, improvvisazione e natura, favorendo un incontro autentico tra pubblico e artisti. “Non era previsto” non è solo uno spettacolo, è un’esperienza. Un invito a lasciarsi sorprendere, a ridere, riflettere e, soprattutto, a sentirsi parte di qualcosa di irripetibile. Perché la vera arte accade quando meno te lo aspetti. Quindi, non mancare. Potrebbe accadere qualcosa che non era previsto