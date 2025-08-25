Modica – Modica piange Antonio Giuga, morto a soli 47 anni. Un male incurabile lo ha strappato all’affetto dei suoi cari in appena due mesi, lasciando un vuoto incolmabile. Dipendente delle Poste di Modica, Antonio era noto a molti per la sua grande passione per il mondo dei fumetti. Un amore che aveva saputo trasformare in eventi di successo. Qualche anno fa, aveva organizzato due importanti manifestazioni a tema comics: una nella suggestiva cornice del Castello dei Conti, che aveva richiamato cosplayer, ospiti d’onore e appassionati di giochi di ruolo, e un’altra a Marina di Modica.

Questi eventi, realizzati con grande impegno e sacrifici personali, riflettevano la sua dedizione e il desiderio di condividere la sua passione con la città. Antonio aveva messo in gioco le proprie risorse pur di concretizzare un sogno e non deludere le aspettative dei suoi numerosi sostenitori, che lo ricordano con affetto e stima. La drammatica scoperta della malattia, avvenuta solo due mesi fa, non gli ha purtroppo lasciato scampo, nonostante si fosse subito sottoposto alle cure necessarie.

I funerali del 47enne daranno celebrati domani, martedì 26 agosto alle ore 18 nella Chiesa Madre di San Giorgio a Modica. Dopo le esequie, la salma verrà trasferita al Tempio Crematorio di Misterbianco.

Antonio lascia la moglie Francesca, i figli Corrado, Tiziano e Alessandro, i genitori Corrado e Maria Rita, la sorella Valentina e i fratelli Enzo ed Emmanuel. La notizia della sua grave condizione era stata percepita dai suoi amici e conoscenti attraverso i suoi ultimi post sui social, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo così rapido e drammatico.