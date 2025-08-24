Scicli – E’ giallo sulla dinamica e sul movente della sparatoria avvenuta a Scicli. Il grave fatto di sangue è avvenuto venerdì notte nelle campagne sciclitane. Un uomo di 40 anni, G.R., è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco e si trova ora ricoverato in condizioni gravi all’ospedale “Nino Baglieri” di Modica, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il proiettile, dopo aver trapassato il corpo della vittima, ha lasciato un foro d’entrata e uno d’uscita, ma le sue condizioni restano critiche.

Indagini a tutto campo in contrada Fondo Oliva

Le indagini, affidate ai carabinieri della Compagnia di Modica, sono in pieno svolgimento e si concentrano su ogni dettaglio per ricostruire la dinamica di quello che appare come un vero e proprio agguato. L’episodio si è verificato in Contrada Fondo Oliva, una zona isolata e scarsamente abitata dell’entroterra sciclitano, caratterizzata da una fitta vegetazione. La natura del luogo rende ancora più complesse le operazioni degli investigatori, impegnati a raccogliere ogni indizio.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista per individuare il movente del gesto. Le ipotesi spaziano da un possibile regolamento di conti a un’intimidazione, fino a contrasti legati al mondo dello spaccio, a questioni di estorsione o a dissidi personali. Altro elemento cruciale da accertare è il numero di persone coinvolte nell’agguato: l’uomo era solo con il suo aggressore o erano presenti altri individui? Continuano le indagini.