L’INPS ha comunicato le date dei pagamenti dell’Assegno unico e universale (AUU) relativi al mese di agosto 2025. Le famiglie che hanno già una domanda in corso riceveranno il versamento tra il 20 e il 21 agosto. Chi ha presentato una nuova domanda o ha aggiornato i propri dati ISEE riceverà l’accredito entro la fine del mese successivo alla modifica.

L’Assegno unico è un beneficio economico destinato ai nuclei familiari con figli a carico, estendendosi fino ai 21 anni di età (a determinate condizioni) e senza limiti di età in caso di disabilità.

Gli importi aggiornati

L’ammontare dell’assegno è calcolato in base all’ISEE familiare. Per chi ha aggiornato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 30 giugno 2025, sono previsti degli aumenti dovuti alla rivalutazione annuale legata all’inflazione.

Ecco i principali adeguamenti degli importi:

Per i figli minorenni, l’importo sale da 199,40 a 201 euro .

. Per i figli tra i 18 e i 20 anni, si passa da 96,90 a 97,70 euro .

. Per i figli non autosufficienti, l’importo sale da 119,60 a 120,60 euro .

. Il bonus per il secondo percettore di reddito aumenta da 34,10 a 34,40 euro.

Come verificare il pagamento

Per controllare lo stato del proprio assegno, i beneficiari possono accedere al portale online dell’INPS. Basta entrare nell’area personale “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Assegno unico e universale”. Da qui è possibile consultare lo storico dei pagamenti e verificare eventuali conguagli o modifiche. Per chi avesse difficoltà, l’assistenza di CAF o patronati è disponibile gratuitamente.

Un aiuto consolidato

Nel 2024, l’Assegno unico ha confermato il suo ruolo di pilastro del sostegno alle famiglie italiane, raggiungendo circa 10,1 milioni di figli. La spesa totale è stata di 19,8 miliardi di euro, con un aumento del 9,5% rispetto all’anno precedente. L’importo medio per nucleo familiare si è attestato a 274 euro. La misura ha avuto un impatto più marcato al Sud, dove ha coperto il 98,3% delle famiglie idonee, contro il 93% al Centro e il 92,5% al Nord.