Scicli – Un uomo di 45 anni, di professione pastore, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco nelle campagne di Contrada Fondo Oliva, a Scicli. L’episodio, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha scosso la comunità locale.

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, dove è stata subito sottoposta a un delicato intervento chirurgico. I medici hanno riscontrato una ferita con foro di entrata e di uscita del proiettile.

Le condizioni dell’uomo sono gravi. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’autore del gesto.