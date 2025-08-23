Scicli – Il Sindaco di Scicli, Mario Marino, l’Amministrazione, il Presidente del Consiglio Comunale Desirè Ficili e i Consiglieri esprimono profonda preoccupazione per i recenti episodi criminosi che hanno scosso la città e il suo territorio.

La notte del 23 agosto, in contrada Fondo Oliva, un pastore sciclitano di 45 anni è rimasto gravemente ferito da un colpo d’arma da fuoco ed è tuttora ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale di Modica. Tre giorni prima, il 20 agosto, in contrada Punta Corvo, un lavoratore agricolo straniero di 34 anni era stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione, probabilmente vittima di una lite degenerata. Le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica di Ragusa, sono in corso con il coordinamento delle forze dell’ordine.

“Non possiamo accettare che la nostra comunità viva sotto la minaccia della violenza. Scicli ha diritto a sicurezza e giustizia”, dichiarano Marino e Ficili.

Il Comune di Scicli rinnova la piena fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura e rivolge un appello alle autorità competenti affinché:

sia rafforzata con urgenza la presenza sul territorio, in particolare nelle aree rurali e periferiche;

le indagini procedano con la massima celerità e la legge venga applicata con fermezza, per ristabilire fiducia e garantire giustizia.

“Lo Stato deve essere al fianco della nostra comunità – concludono –. La sicurezza dei cittadini è un bene primario e non negoziabile”.