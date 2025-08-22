La prossima Manovra di Bilancio potrebbe portare importanti novità per i contribuenti italiani. Per affrontare il tema delle cartelle esattoriali, il governo starebbe pensando a una “pace fiscale” a due velocità, combinando la tanto attesa Rottamazione quinquies con un ritorno del saldo e stralcio.

Secondo le indiscrezioni, le due misure sarebbero distinte e complementari, con l’obiettivo di offrire soluzioni diverse in base all’entità del debito.

Rottamazione quinquies: pagamenti più flessibili

La Rottamazione quinquies, che dovrebbe essere inserita nel decreto Fisco del 2026, si propone di agevolare i contribuenti con debiti più consistenti. Chi aderirà potrà beneficiare di un azzeramento di sanzioni, interessi e aggio di riscossione. Le condizioni, inoltre, saranno molto più vantaggiose rispetto alle edizioni precedenti:

Rateizzazione estesa: il piano di pagamento potrà durare fino a 120 mesi (dieci anni).

il piano di pagamento potrà durare fino a (dieci anni). Maggiore tolleranza: la decadenza dal beneficio scatterà solo dopo aver saltato otto rate , anche non consecutive, anziché alla prima rata non pagata.

la decadenza dal beneficio scatterà solo dopo aver saltato , anche non consecutive, anziché alla prima rata non pagata. Anticipo ridotto: si valuta una maxi-rata iniziale pari al 5% del debito, contro il 20% delle sanatorie passate.

Saldo e stralcio per i piccoli debiti

Per i contribuenti con debiti di importo più ridotto, fino a 5.000 euro, l’ipotesi è un saldo e stralcio. Questa misura andrebbe oltre la semplice cancellazione di sanzioni e interessi, permettendo di estinguere l’intero debito con un pagamento minimo. Tuttavia, l’accesso a questa agevolazione sarebbe riservato ai contribuenti con un ISEE inferiore a 30.000 euro.