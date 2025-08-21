Il “Nostalgia Summer Tour” di Noemi sta per giungere al termine, ma riserva al pubblico siciliano un’ultima, attesissima data. L’artista romana, al secolo Veronica Scopelliti, si esibirà domani, venerdì 22 agosto, sulla suggestiva scalinata della Cattedrale di Noto, nell’ambito della rassegna “Le Scale della musica”.

L’evento, organizzato da Puntoeacapo, GG Entertainment e Il botteghino in collaborazione con il Comune di Noto e RDS, promette di essere un viaggio emozionante. Noemi presenterà i brani del suo ultimo album, “Nostalgia”, che dà il nome al tour, e ripercorrerà i suoi più grandi successi.

Un viaggio sonoro tra passato e presente

L’album “Nostalgia”, pubblicato lo scorso febbraio, è un mix di sonorità che spaziano dal blues al cantautorato contemporaneo, con intense “ballad” e collaborazioni d’eccezione, tra cui Colapesce, Mahmood, Blanco, Carl Brave, Neffa e Tony Effe.

In scaletta non mancheranno brani come “Non sono io”, una ballata profonda e introspettiva, e il nuovo singolo “Oh ma”, in collaborazione con Rocco Hunt, un pezzo solare e spensierato, perfetto per l’estate.

Per chi non riuscirà ad assistere al concerto a Noto, Noemi tornerà in Sicilia a fine anno con due date del suo “Nostalgia Indoor Tour”: il 4 dicembre al Teatro Golden di Palermo e il 5 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania.