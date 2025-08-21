Scicli – Sarà revocata oggi, giovedì 21 agosto, l’ordinanza di divieto di balneazione al lido Bruca, nel litorale di Scicli, dove tre settimane fa è rimasto incagliato un peschereccio. Lo annuncia una nota stampa del Comune di Scicli.

L’Arpa di Ragusa ha condotto in questi giorni ripetute analisi sulle acque e sulle sabbie di Bruca, scegliendo più punti di prelievo e nelle ultime rilevazioni è arrivata finalmente la buona notizia: non vi sono tracce di idrocarburi derivanti dallo sversamento delle piccole quantità di carburante fuoriuscite dal serbatoio dell’imbarcazione poi rimossa.