Maltempo. Il clima in Sicilia sta cambiando. Come annunciato dalle previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia”, è già in atto una rotazione dei venti da ovest-nordovest, che sta portando nuvolosità e un primo, graduale calo delle temperature sull’isola.

Per stasera, giovedì 21 agosto, si prevede nuvolosità irregolare sul Canale di Sicilia, con la possibilità di qualche breve pioviggine nelle zone meridionali.

Le previsioni per venerdì 22 agosto

Domani, l’arrivo di correnti fresche di matrice atlantica porterà a una diminuzione delle temperature, più sensibile sui settori occidentali e settentrionali. Nelle zone meridionali, il calo sarà più lieve ma si percepirà meglio nel corso del fine settimana.

Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con addensamenti sui versanti tirrenici e occidentali, mentre altrove la giornata sarà serena o poco nuvolosa.

Venti e mari

I venti soffieranno deboli o moderati da ovest sul Tirreno, mentre sullo Stretto di Sicilia saranno moderati o tesi, con possibili rinforzi. Sullo Ionio, i venti saranno moderati settentrionali.

I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi, con lo Stretto di Sicilia che sarà localmente molto mosso.