Tragedia in vacanza a Caltabellotta, in provincia di Agrigento. Salvatore Leone, un ex agente di pubblica sicurezza di 57 anni originario di Palermo, è morto dopo essere precipitato dal terrazzo di un edificio a due piani.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, si è trattato di un fatale incidente. L’uomo, che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con amici, avrebbe avuto un malore mentre fumava una sigaretta, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

La Procura di Sciacca, dopo aver condotto le indagini del caso, ha disposto la restituzione della salma ai familiari.