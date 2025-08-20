Modica – Lunedì primo settembre, sarà a Modica ospite del nostro club, l’ex calciatore della Juventus, David Trezeguet. Si tratta di un evento straordinario che annunciamo con grande piacere e che richiama nella nostra città appassionati di calcio e tifosi della Juventus.

E ci sarà l’occasione -prima della cena riservata agli iscritti al club ed agli ospiti che si terrà al Modica Palace Hotel- per incontrare ed ascoltare David Trezeguet in un incontro pubblico che si terrà nell’atrio di Palazzo San Domenico, a partire dalle 19.00 e durante il quale il campione francese (71 presenze e 34 reti con i Blues), che ha vinto con la sua Nazionale i Mondiali del 1998 e l’Europeo del 2000 e che ha vestito per 320 volte la maglia della Juventus in 10 stagioni, realizzando 171 reti -miglior marcatore straniero di sempre nella storia della Juve-, si racconterà e racconterà la sua storia e il suo grande amore per la maglia bianconera.