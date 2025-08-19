Se stai pensando di intraprendere un percorso di dimagrimento, un regime alimentare da 1000 calorie al giorno può essere utile, ma è fondamentale essere consapevoli dei rischi. Creare un deficit calorico eccessivo può mettere in difficoltà il tuo organismo, compromettendo il suo corretto funzionamento. Per questo motivo, prima di iniziare, è cruciale consultare un professionista della nutrizione che possa elaborare un piano alimentare personalizzato, tenendo conto del tuo fabbisogno calorico, delle tue caratteristiche individuali e di eventuali patologie o intolleranze. Evita sempre il “fai-da-te” per non danneggiare la tua salute.

Consigli per variare il tuo menù

Verdura : L’apporto consigliato è di 150-200 grammi a porzione. Scegli sempre verdure di stagione per massimizzare i benefici.

: L’apporto consigliato è di a porzione. Scegli sempre verdure di stagione per massimizzare i benefici. Frutta : Una porzione corrisponde a 150 grammi , che equivale a un frutto medio (come una mela, una pera o una banana) o due frutti più piccoli. Anche qui, la stagionalità è importante.

: Una porzione corrisponde a , che equivale a un frutto medio (come una mela, una pera o una banana) o due frutti più piccoli. Anche qui, la stagionalità è importante. Cereali: Pasta, riso, farro e orzo hanno valori calorici simili. Puoi variare in base ai tuoi gusti. Per un maggiore senso di sazietà, prediligi la versione integrale, più ricca di fibre.

Esempio di menù settimanale da 1000 calorie

Lunedì

: 30g fette biscottate (2-3), 15g marmellata, 150ml latte parzialmente scremato (170 kcal) Spuntino : 100g fragole (40 kcal)

: 30g gallette di mais, 100g petto di pollo, 200g zucchine, 10g olio EVO (340 kcal) Merenda : 2 kiwi o 1 banana (100 kcal)

: 2 kiwi o 1 banana (100 kcal) Cena: 150g merluzzo, 200g finocchi, 10g olio EVO (350 kcal)

Martedì

: 100g albume, 10g gallette di mais, 200ml spremuta d’arancia senza zucchero (180 kcal) Spuntino : 1 pera o 1 mela (70 kcal)

: 100g manzo, 200g peperoni, 10g olio EVO (330 kcal) Merenda : 150g fragole (40 kcal)

: 150g fragole (40 kcal) Cena: 60g riso, 100g fagioli borlotti, 10g olio EVO (380 kcal)

Mercoledì

: 30g fette biscottate, 15g marmellata (130 kcal) Spuntino : 1 arancia o 2 mandarini (70 kcal)

: 30g gallette di mais, 100g tacchino a cubetti, 150g pomodori, 10g olio EVO (340 kcal) Merenda : 1 banana o 2 kiwi (100 kcal)

: 1 banana o 2 kiwi (100 kcal) Cena: 150g salmone, 200g carciofi, 10g olio EVO (360 kcal)

Giovedì

: 30g pane integrale, 40g bresaola (140 kcal) Spuntino : 1 mela o 2 mandarini (70 kcal)

: 50g riso, 80g ceci, 200g bietole, 10g olio EVO (440 kcal) Merenda : 2 kiwi o 1 banana (100 kcal)

: 2 kiwi o 1 banana (100 kcal) Cena: 2 uova medie, 150g cavolfiori, 10g olio EVO (~250 kcal)

Venerdì

: 150g yogurt greco 0% + 20g cornflakes semplici (220 kcal) Spuntino : 100g fragole (40 kcal)

: 150g branzino/orata, 200g finocchi, 10g olio EVO (320 kcal) Merenda : 1 mela o 1 pera (70 kcal)

: 1 mela o 1 pera (70 kcal) Cena: 50g pasta, 200g pomodorini, 50g tonno al naturale, 10g parmigiano (350 kcal)

Sabato

: 20g fette biscottate, 15g crema spalmabile fondente (150 kcal) Spuntino : 1 mela o 2 mandarini (70 kcal)

: 150g fiocchi di latte, 200g broccoli, 10g olio EVO (300 kcal) Merenda : 1 pera o 2 kiwi (100 kcal)

: 1 pera o 2 kiwi (100 kcal) Cena: 50g riso basmati, 150g zucchine, 150g gamberi, 10g olio EVO (380 kcal)

Domenica

: 100g albume, 20g gallette di mais, thè/caffè senza zucchero (140 kcal) Spuntino : 100g fragole (40 kcal)

: 100g mozzarella light, 200g spinaci, 10g olio EVO (320 kcal) Merenda : 1 pera o 1 mela (70 kcal)

: 1 pera o 1 mela (70 kcal) Cena: 75g piadina integrale, 70g speck sgrassato, 20g formaggio brie (430 kcal)

Prima di seguire qualsiasi dieta è raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La dieta va sempre elaborata in base alla singola persona.