Ragusa -L’ultimo appuntamento della manifestazione CHILL – Cultural Hill prende forma con l’iniziativa “La notte dei Musei” che avrà luogo venerdì 22 agosto 2025 al centro storico di Ragusa. Tra le 19:00 e le 23:00 saranno aperti e visitabili il Museo della città con, al suo interno, il Museo dei giochi di una volta, il Museo della Cattedrale e Sicilia Antiqua, il Museo dell’Italia in Africa, la mostra gli Egizi e i Doni del Nilo, il Museo Archeologico Ibleo e la mostra “Lunatiche” della Galleria del CCC.

Oltre all’apertura notturna, ciascun museo proporrà diverse attività: dalle audioguide, alla visita guidata con esperti, alla visita con aperitivo, all’escape museum, al prezzo speciale.

Di seguito il programma in dettaglio: