Vittoria – Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio all’incrocio tra la strada provinciale 2 Acate e la strada statale 115, alle porte di Vittoria. Lo scontro ha coinvolto un’ambulanza e un’autovettura.

L’ambulanza, che trasportava un paziente in codice rosso, stava transitando con sirene e lampeggianti accesi quando per cause in corso di accertamento si è scontrata con un’auto.

Sul posto sono intervenute tempestivamente la polizia per i rilievi e altre tre ambulanze del 118. L’incidente ha provocato il ferimento di cinque persone: i quattro occupanti dei due veicoli e il paziente che si trovava già a bordo dell’ambulanza. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. L’incrocio, purtroppo, è noto per essere stato teatro di altri sinistri in passato.