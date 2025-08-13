Modica – Nessuna informazione dall’amministrazione comunale di Modica sull’iter per l’installazione di una antenna di telecomunicazione. Vito D’Antona di Sinistra Italiana interviene con una nota stampa.
“La ripresa dei lavori per l’installazione di un’antenna di telecomunicazioni per telefonia cellulare in via Giuseppe Impastato e le legittime preoccupazioni sollevate dai cittadini del quartiere dimostrano che a distanza di quasi due anni dal primo avvio dei lavori per l’installazione di diverse antenne a Modica la questione sia tuttora aperta e non definita.
In assenza di informazioni da parte dell’Amministrazione Comunale pare che le aziende interessate siano intenzionate a procedere alla installazione delle antenne nelle aree da esse prescelte, senza alcuna possibilità di individuare siti alternativi posti a distanza da zone densamente abitate.
Da notizie di stampa sembra che da qualche mese sia stato predisposto un nuovo piano per l’installazione delle antenne che si trova all’attenzione delle commissioni consiliari per essere approvato dal Consiglio Comunale.
Poiché il tempo scorre ed occorre fornire risposte ai cittadini interessati ci chiediamo, in attesa del nuovo piano, cosa impedisce all’Amministrazione Comunale nell’immediato, per esempio, di tenere conto del precedente piano, tuttora in vigore, per l’individuazione di siti alternativi, di cui alcuni addirittura previsti in terreni di proprietà comunale, posti a debita distanza dalle zone abitate”.
Lascia un commento