La Protezione Civile della Sicilia ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio maltempo in vista della Vigilia di Ferragosto. A partire da oggi, e per tutta la giornata di domani, l’isola sarà interessata da una fase di instabilità che porterà piogge e temporali.

Maltempo in Sicilia, le previsioni per oggi e domani

Già da oggi, mercoledì 13 agosto, sono previste precipitazioni sparse, con rovesci o temporali di intensità variabile sui settori settentrionali della Sicilia. La situazione peggiorerà nella giornata di domani, giovedì 14 agosto, quando l’allerta salirà a livello giallo.

Il maltempo, con piogge e temporali a carattere sparso, si svilupperà soprattutto nel pomeriggio e in serata, interessando in particolare le zone interne dell’isola.

I quantitativi cumulati sono previsti da deboli a moderati. Si raccomanda prudenza e attenzione, specialmente per chi si sposterà per le vacanze.