Modica – Ancora una volta, la sinergia tra Regione Siciliana e Fondazione Teatro Garibaldi si conferma vincente, portando avanti un programma estivo di straordinaria qualità che sta riscuotendo un successo travolgente a Marina di Modica. “Con orgoglio – dichiara il presidente della I Commissione Affari Istituzionali – posso affermare che iniziative come questa dimostrano come la cultura, se ben valorizzata, possa diventare un potente motore di sviluppo sociale e turistico per il nostro territorio. Non si tratta di un semplice calendario di eventi, ma di un vero e proprio investimento sul valore della musica e dello spettacolo.

Il ricco cartellone proposto in questi giorni a Modica è la prova tangibile di quanto si possa ottenere quando le istituzioni lavorano insieme con un obiettivo comune. A tal proposito, desidero ringraziare di cuore il sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, Tonino Cannata ed il suo vice, Giorgio Rizza, per l’impegno e la professionalità che hanno permesso di ideare e realizzare un programma così variegato e di altissimo livello. Il successo è sotto gli occhi di tutti. Dopo l’energia vibrante dei The Kolors e la travolgente nostalgia della festa anni ’90, l’entusiasmo del pubblico non accenna a diminuire. Questa sera, l’Auditorium Nannino Ragusa si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per un’occasione imperdibile: Cristiano De André che, con la sua sensibilità e talento, ci guiderà attraverso l’intramontabile eredità musicale del padre, un poeta che ha segnato la storia della canzone italiana.E il viaggio continua. Domani, l’atmosfera si scalderà ulteriormente con il tributo ai mitici Queen, un’occasione per cantare e ballare i brani di una band che ha fatto la storia del rock.

L’arte e l’emozione torneranno protagoniste il 22 agosto con le note del Maestro Ennio Morricone, un genio musicale la cui grandezza è riconosciuta in tutto il mondo. Il gran finale, il 30 agosto, sarà affidato a un’altra icona della musica italiana: Fiorella Mannoia. La sua voce potente e la sua eleganza chiuderanno in bellezza un’estate indimenticabile, regalando al pubblico un’ulteriore serata di pura emozione. Questo successo è il frutto della stretta collaborazione tra la Regione Siciliana, che ha creduto e investito in questo progetto, e l’amministrazione comunale di Modica, che ha messo a disposizione le strutture necessarie per rendere possibile tutto ciò. Insieme, stiamo dimostrando che la Sicilia può essere la culla di eventi di respiro nazionale e internazionale, in grado di attrarre turisti e offrire ai residenti momenti di svago e arricchimento culturale”.