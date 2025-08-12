Scicli – Dal quartiere San Giuseppe al vicino quartiere di San Bartolomeo. Le telecamere nascoste della Polizia locale hanno osservato in silenzio in questi giorni i comportamenti illegali di alcuni cittadini, una minoranza, che con il loro agire sporcano la città e il territorio.
E così una nuova serie di multe sono state irrogate ad alcuni residenti dello storico quartiere nella giornata di oggi.
Il calendario della raccolta rifiuti prevedeva il conferimento di carta e cartone. Tuttavia, in un angolo di via Matarazzo sono stati abbandonati rifiuti indifferenziati, in violazione dell’art. 15, comma 1ef, relativo all’insudiciamento del suolo pubblico, e dell’Ordinanza n. 143, che stabilisce l’obbligo di esporre i rifiuti esclusivamente presso la propria residenza.
Il totale delle sanzioni elevate ammonta a 118 euro.
La lotta contro il degrado urbano prosegue con determinazione, per una Scicli più pulita e rispettosa delle regole. I controlli continueranno ad oltranza da parte degli addetti dell’Ufficio Rifiuti della Polizia Locale.
