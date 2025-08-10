Modica – Si è rinnovata anche quest’anno la tradizionale rimpatriata per i diplomati del 1973 dell’Istituto Tecnico “Archimede” di Modica. I vecchi compagni di classe si sono ritrovati in un noto locale modicano per il consueto appuntamento che si ripete da diversi anni.

A oltre mezzo secolo dal diploma, i “ragazzi” della 5 B dell’ITC Archimede di Modica oggi settantenni, molti dei quali già in pensione, hanno trascorso una serata intensa e piacevole, rivivendo aneddoti, episodi e momenti spensierati dei tempi della scuola. Un’occasione per rievocare il passato e confrontare i ricordi, scoprendo nuove sfumature di storie che credevano di conoscere.

All’evento hanno partecipato 18 dei 22 ex alunni, accompagnati dalle rispettive mogli. Ospite d’onore, l’unico docente presente: il professor Giovanni Rizzone. Gli ex studenti hanno voluto ringraziarlo per la sua “disponibilità, il garbo e la gentilezza”, qualità che ancora oggi rappresentano un “bellissimo collegamento con il passato”, quando era un punto di riferimento non solo come insegnante ma anche come educatore.

L’appuntamento è già fissato per l’anno prossimo, con la promessa di continuare a ritrovarsi finché sarà possibile.