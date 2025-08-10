Vittoria – Un incidente stradale si è verificato ieri sera in via Colombia, in contrada Boscorotondo, dopo Fontana della Volpe. Per cause ancora da accertare, una Nissan si è ribaltata, ma fortunatamente gli occupanti hanno riportato solo lievi ferite.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per gestire la viabilità, che ha subito notevoli rallentamenti a causa del sinistro.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. (Foto Assenza)