Scicli – Alle 9:48 di stamani l’acquedotto di Sampieri è tornato a funzionare regolarmente dopo il tempestivo e rapido intervento di sostituzione della scheda del quadro elettrico del pozzo Petraro. Lo annuncia una nuova nota stampa del Comune di Scicli.
In parallelo ha continuato a emungere acqua il pozzo Esa di contrada Raspullo, a monte della borgata.
Quanti dovessero ancora avere carenza idrica possono chiamare il numero verde di Iblea Acque 800166321 per il servizio autobotte gratuito a domicilio.
