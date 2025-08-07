Modica – “Il Consiglio Comunale di Modica, nella riunione di martedì 5, così come richiesto qualche giorno fa da Sinistra Italiana, ha approvato all’unanimità una mozione sulla annosa questione del Tribunale di Modica”. Con queste parole l’esponente modicano di Sinistra Italiana Vito D’Antona torna sull’annosa vicenda della soppressione del tribunale della Città della Contea. Poi D’Antona prosegue con i dettagli.
“Con la mozione, prendendo atto dell’ultima iniziativa del Comitato nazionale dei Tribunali accorpati, di cui fa parte il Comitato Pro Tribunale di Modica, a seguito di una riunione infruttuosa del 4 luglio a Roma, dovuta all’assenza dei rappresentanti del Governo nazionale, si invita il Ministero della Giustizia ad accogliere la richiesta del Comitato di un nuovo incontro e a sospendere qualsiasi azione su un diverso utilizzo dei locali del Tribunale. La richiesta viene formulata dal Comitato per la necessità di acquisire informazioni sullo stato di attuazione degli eventuali provvedimenti ministeriali relativi alla nuova geografia giudiziaria, preannunciata da tempo, e sui criteri per la possibile riapertura di alcuni tribunali, come quello di Modica, chiuso a seguito della riforma del 2012.
Giudichiamo l’approvazione della mozione un fatto positivo, con il quale, il Consiglio nella sua interezza, sostiene l’incessante attività del Comitato Pro Tribunale di Modica, ed in particolare in ordine alle iniziative di coinvolgimento di quattro comuni della provincia di Siracusa che hanno aderito alla proposta di contribuire all’allargamento della circoscrizione di competenza del Tribunale, in sintonia con le ultime indicazioni ministeriali, nonché al supporto della Regione Siciliana con l’approvazione di una legge voto”.
