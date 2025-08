Modica – Forza Italia riappare ufficialmente sulla scena politica modicana e lo fa partendo dal Consiglio comunale. Stamattina è stata annunciata la nascita del gruppo consiliare azzurro, che potrà contare su cinque consiglieri comunali — tra cui la presidente del consiglio comunale Mariacristina Minardo, a cui si aggiunge Daniela Spadaro, Leandro Giurdanella, Fabio Borrometi e Corrado Roccasalvo. In Giunta invece Forza Italia sarà rappresentata dall’assessore Piero Armenia.

Un’operazione politica significativa, che sancisce la piena adesione al progetto di Forza Italia da parte di una componente centrale dell’amministrazione cittadina. A suggellare il momento, la presenza del deputato nazionale Nino Minardo e del sindaco Maria Monisteri, che ha partecipato all’incontro che ha preceduto la formalizzazione del gruppo.

Con questo nuovo assetto, Forza Italia non solo torna nel cuore della politica modicana, ma si consolida come una forza determinante anche a livello provinciale, confermando il processo di rafforzamento e radicamento in tutta la provincia di Ragusa.

“Sono molto soddisfatto per questo importante risultato politico — ha dichiarato Nino Minardo — che dimostra come Forza Italia sappia attrarre figure credibili, radicate e capaci. Il ritorno del nostro partito nel consiglio comunale di Modica con una squadra così autorevole è un segnale forte. E non è escluso — ha aggiunto — che questo modello possa replicarsi presto anche in altri comuni del territorio”.

Per il sindaco Maria Monisteri si compie “un altro passo sostanziale nel radicamento a Modica di Forza Italia e nel consolidamento della nostra presenza in consiglio. Poter contare su un nucleo in aula composto dalla presidente del Consiglio Maria Cristina Minardo e dai consiglieri Fabio Borrometi, Leandro Giurdanella, Corrado Roccasalvo e Daniela Spadaro significa certificare e consolidare in qualità e quantità il percorso politico che ho iniziato 48 ore fa. Forza Italia nel consesso di Palazzo San Domenico torna e si presenta come un gruppo autorevole. L’adesione al nostro partito anche dell’assessore Piero Armenia, è motivo di ulteriore contezza e concretezza al percorso che stiamo compiendo” conclude.