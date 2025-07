Palermo – La Commissione Bilancio ha approvato un importante stanziamento di 40 milioni di euro per i comuni siciliani, suddivisi in 20 milioni da distribuire a tutti e 20 milioni per quei comuni che hanno superato nel 2024 il 60% di raccolta differenziata. “Questo provvedimento rappresenta un importante riconoscimento per i comuni che hanno lavorato con impegno e dedizione – commenta l’onorevole Ignazio Abbate componente della Commissione Bilancio – per migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale.

Come deputato regionale della DC, mi rallegro particolarmente per i comuni della provincia di Ragusa, che hanno dimostrato una grande sensibilità ambientale e hanno lavorato con impegno per raggiungere l’obiettivo del 60% di raccolta differenziata. Sono felice di annunciare che tutti i 12 comuni della provincia di Ragusa hanno superato la soglia di raccolta differenziata e quindi usufruiranno di entrambe le tranche di contributi stanziati dalla Commissione Bilancio. Questi fondi saranno utilizzati per abbattere il costo della Tari ai cittadini, alleviando così il peso economico sulle famiglie e sulle imprese. Questo provvedimento rappresenta un importante sostegno per i comuni siciliani e per i loro cittadini, che potranno beneficiare di una riduzione del costo della Tari e di una migliore gestione dei rifiuti.

Sono convinto che questi fondi saranno utilizzati in modo efficace per migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale. Come rappresentante della politica regionale non ci stancheremo mai di garantire che i comuni siciliani ricevano i fondi necessari per sostenere le loro politiche ambientali e per migliorare la qualità della vita dei cittadini’.