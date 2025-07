Scicli – In questi giorni i consiglieri comunali Ficili, Puglisi, Muriana, Arrabito e Bonincontro, hanno inviato al Presidente Della Commissione al Bilancio ARS, Onorevole Daidone Letterio Dario, una missiva per sollecitare in primis la Regione, ma anche il Comune, ad attenzionare appunto la figura degli ASACOM nelle scuole non solo di Scicli ma di tutta la provincia iblea. Scrivono i consiglieri che, come è noto, la figura dell’ASACOM (Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione) è una figura professionale dal ruolo cruciale nell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità che però oggi non ha ancora avuto il giusto riconoscimento.

Il costo annuale stimato per garantire questo servizio si aggira intorno a 1 milione di euro e per tale ragione – scrivono sempre i consiglieri – è necessario non solo l’intervento della Regione Siciliana ma anche l’intervento dello Stato e dei comuni, ,cosi come previsto dalla proposta di legge attualmente in discussione al Senato, in modo da porre in essere – finalmente – un processo di stabilizzazione per tutti gli ASACOM in servizio.

L’obiettivo della richiesta dei cinque consiglieri è quello di dare stabilità e sicurezza innanzitutto alle famiglie ma anche agli operatori, impegnando la deputazione regionale e locale affinchè vengano stanziate in Finanziaria – la cui manovra imminente – somme sufficienti e vincolate a garantire l’espletamento del servizio.