Si è svolta presso il Lido della Polizia di Caucana (Rg) l’iniziativa “Aureum School Excellences 25”. Protagonisti gli studenti del Liceo Giosuè Carducci di Comiso che hanno seguito il percorso scolastico di potenziamento e orientamento in “Biologia con curvatura Biomedica”, guidato dalla docente Maria Stella Mautese. La dirigente scolastica Maria Giovanna Lauretta ha consegnato i premi Aureum School Excellences 25″ agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con il voto di 100 e 100 e lode.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di dialogare con Stefano Cordio, oncologo e direttore della UOC dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, con Pietro Conti, chirurgo e direttore della UOC dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria, e con Federica Faldetta, dietista, sul tema “Dieta Mediterranea come prevenzione contro i tumori”. Ha presentato la giornalista Giada Giaquinta.

Il progetto Aureum School è partito da Vittoria (RG), nel maggio 2023. L’iniziativa ha messo in rete “Scuola e Sanità”, creando sinergie e momenti di incontro e dialogo con medici specializzati. Spesso trascurati o percepiti come distanti, questi due mondi si sono uniti in una “piattaforma di riflessione” per migliorare le prospettive di vita delle nuove generazioni, con una maggiore attenzione al benessere fisico e mentale e ai valori della sostenibilità, dell’etica e della cittadinanza attiva.

Il progetto è stato promosso e ideato dall’Associazione Belle e Buone Arti – l’Italia delle Eccellenze, con l’obiettivo di creare sinergie virtuose a beneficio del futuro dei giovani.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, è stata presentata in anteprima per l’anno 25/26, ponendo al centro dell’attenzione la Dieta Mediterranea Siciliana, da riscoprire e valorizzare non solo a casa, ma anche nella quotidianità “fuori casa”. Già riconosciuta Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2010, la Dieta Mediterranea è ben più di un regime alimentare: è uno stile di vita sano e sostenibile, che rappresenta un presidio naturale contro numerose patologie. È dimostrato infatti che un’alimentazione ispirata ai suoi principi, riduce il rischio di sviluppare diverse forme tumorali e malattie cardiovascolari, grazie anche alle sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, contenute in prodotti ricchi di polifenoli, come frutta, verdura e olio extravergine di oliva DOP. In questo contesto, la Sicilia – e in particolare la provincia di Ragusa – si distingue per l’eccellenza dei suoi prodotti e dei suoi produttori, attenti alla qualità e alla sostenibilità.

Dopo tre edizioni, gli organizzatori sono convinti di aver centrato l’obiettivo. Si è riusciti ad avvicinare i giovani ai temi della salute e della sana alimentazione, con un focus sulla Dieta Mediterranea Siciliana, non solo come pubblico da informare, ma come veri protagonisti dell’evento, accanto ai medici specialisti, nel ruolo attivo di interlocutori e autori delle domande.

Al termine della serata, è stato presentato il progetto pilota “Dieta Mediterranea Siciliana – buona, sana, tipica e di qualità”, ideato dall’Associazione Belle e Buone Arti – l’Italia delle Eccellenze, in collaborazione con la Pro Loco di Comiso che ha attivato un sondaggio per l’area ragusana, con l’obiettivo principale di verificare l’adesione delle attività di ristorazione più sensibili ai temi della salute e della sostenibilità, e soprattutto, per promuovere un menù di tipicità dedicato ai giovani. Il progetto potrà apportare benefici alla valorizzazione delle tipicità locali siciliane, promuovendo i produttori di eccellenze della “Dieta Mediterranea Siciliana”, molti di livello internazionale.

La presidente della provincia Maria Rita Schembari ha consegnato un premio speciale a Salvatore Sallemi, sponsor della manifestazione e promotore dei progetti di dieta mediterranea. La presidente della Pro Loco di Comiso, Maria Stella Micieli, ha donato ai protagonisti della serata alcune pubblicazioni edite dalla stessa associazione. Salvo Infantino, gestore del “Lido della Polizia” ha offerto agli ospiti della serata alcuni prodotti tipici della dieta mediterranea siciliana e altre specialità della cucina del “Lido”.