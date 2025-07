Modica – Sarà la EnergyTime Campobasso il primo avversario dell’Avimecc Modica nel prossimo campionato di serie A3 che è stato stilato nelle scorse ore a Bologna durante la tre giorni di Volley Mercato.

I “Galletti” di Enzo Distefano esordiranno in trasferta in Molise il prossimo 26 ottobre. Per la prima gara casalinga dei biancoazzurri capitanati da Stefano Chillemi, invece, bisognerà attendere la settimana successiva (domenica 2 novembre), quando a far visita al sestetto della Contea sarà la Green Volley Galatone dell’ex Willy Padura Diaz. La settimana successiva (9 novembre) ancora un turno casalingo al “PalaRizza” contro la Domotek Reggio Calabria.

La seconda trasferta stagionale (16 novembre), invece, vedrà di scena l’Avimecc Modica sul campo del Castellana Grotte. Il 23 novembre per la quinta giornata si torna al “PalaRizza” per ospitare l’Aurispa Lecce. Nastasi e compagni, saluteranno il mese di novembre con la trasferta di Sabaudia valida per la sesta giornata. La settima giornata (7 dicembre), vedrà l’Avimecc ancora in trasferta sul campo della JV Gioia del Colle, mentre il 14 dicembre ultimo appuntamento casalingo del girone di andata con il Terni Volley Academy. Il 21 dicembre i biancoazzurri chiuderanno la fase ascendente del campionato in casa della Gaia Energy Napoli. Il girone di ritorno del girone Blu di serie A3 riprenderà dopo la pausa natalizia il 4 Gennaio 2026, mentre l’ultima giornata di regular season si giocherà il 15 marzo.

“Inizieremo il nostro cammino in trasferta sul campo di Campobasso, squadra che lo scorso anno ha ottenuto la salvezza ai play out – analizza coach Enzo Distefano – ma troveremo di fronte un sestetto rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione e rinvigorito da arrivi di giocatori importanti, quindi, una sfida maschia da prendere con le molle. La prima gara al “PalaRizza” sarà contro la neopromossa Galatone che ha in roster l’ex Padura Diaz che renderà emozionante la sfida dal mio punto di vista personale, perchè con Willy ho avuto un rapporto eccezionale e conoscendo le sue qualità sarà sicuramente da tenere d’occhio.

La seconda gara casalinga consecutiva sarà contro la Domotek Reggio Calabria, che lo scorso campionato è stata la rivelazione del girone Blu e ora ha costruito un roster stellare che la indica come una delle favorite al successo finale. Poi ci sarà la trasferta a Castellana contro una delle squadre più blasonate del girone per poi tornare al “PalaRizza” per ospitare Lecce un’altra delle squadre candidate a fare bene. Partendo dal presupposto che quello che verrà sarà un campionato equilibrato – continua -che lascerà pochissimi margini d’errore e in un girone dove oltre a quelle già menzionate ci sono sestetti come Gioia del Colle e Napoli che lotteranno al vertice, noi cercheremo di dire la nostra perchè siamo una squadra da non sottovalutare. Siamo in un girone a dieci squadre con un tasso tecnico altissimo e come dicevo con poco spazio per sbagliare perchè è un campionato molto corto, con una formula che lascia tranquilla solo l’ottava classificata, mentre le prime sette giocheranno i play off e le ultime due i play out incrociando le ultime tre squadre classificate del girone Bianco.

La novità che renderà ancora più avvincente la stagione – sottolinea Distefano – che le prime due classificate nei due gironi giocheranno la finale per approdare direttamente in A2, mentre la perdente, aspetterà le altre in semifinale dei play off. Noi, tra la fine di agosto e i primi di settembre, inizieremo la preparazione e mi aspetto sin da subito una squadra motivata e soprattutto coraggiosa perchè dobbiamo partire subito con grande entusiasmo e motivazione perchè ci aspetta un campionato breve e intenso. Personalmente – conclude il tecnico dell’Avimecc – ho grande fiducia in questo gruppo e nel suo potenziale e in quello che la società può dare nel quotidiano, ma come sempre il giudice supremo sarà il campo”.