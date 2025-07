Ragusa – Due maestri della risata trasformeranno piazza Pola in un teatro sotto le stelle. Continua Ibla in Festa e sabato 19 luglio sarà il momento di Toti e Totino, cabarettisti che non hanno bisogno di presentazioni e che non vedono l’ora di rendere più effervescente possibile il barocco della città antica di Ragusa. Lo spettacolo “Sicilianamente vostri” prenderà il via alle 21,30 e si caratterizzerà per una funambolesca scorribanda tra fatti, persone, mestieri e animali dei nostri giorni.

Il tutto raccontato con lo sguardo mordace, ironico e affettuoso di due icone del divertimento che da anni riescono a scatenare le risate del pubblico grazie alle loro straordinarie performance. Ibla in festa è la proposta del centro commerciale naturale Antica Ibla che, ancora una volta, investe sulle prerogative di una zona di Ragusa dalle notevoli potenzialità turistiche. “Assisteremo a uno spettacolo – sottolinea il vicepresidente del Ccn Antica Ibla, Loredana Gurrieri – che gioca con la lingua, le identità e le contraddizioni del presente, uno spettacolo sospeso tra la leggerezza della risata e l’intelligenza dell’osservazione.

Torneremo, così come accaduto anche in occasione di Ibla Grand Prize, con il palco in piazza Pola cosicché possa essere da riferimento per tutti coloro che sceglieranno di trascorrere la serata insieme con noi, una serata da godersi sino in fondo, in famiglia o con gli amici. Come dice il proverbio, una “risata allunga la vita”. E sono molte quelle che si prevedono con un duo comico d’assi come quello di Toti e Totino. Per cui, vi aspettiamo e non vediamo l’ora di trascorrere assieme quella che si annuncia già come un evento eccezionale”.