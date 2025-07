Ragusa – Tornano gli appuntamenti estivi di “Melodica – La musica dell’anima”, la storica rassegna musicale che accompagna il pubblico in un viaggio tra armonie, suggestioni e bellezza. E lo fa anche quest’anno con una programmazione estiva intrisa di incanto e intensità. “Siamo felici di portare Melodica anche quest’estate in luoghi che parlano al cuore, con artisti che sanno trasformare ogni nota in emozione – afferma Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna – La musica dell’anima vive nei dettagli: una chitarra del XIX secolo, un cielo stellato, un abbraccio di strumenti o voci. Ogni concerto è un dono per chi sceglie di fermarsi, ascoltare e lasciarsi incantare” Si inizia venerdì 18 luglio alle ore 21.00 (apertura al pubblico ore 20.30), presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa, con il concerto dal titolo “Fandango Español”, protagonista il maestro Pablo Lentini Riva, chitarrista di fama internazionale.

Sarà un viaggio musicale tra i capolavori classici e romantici per chitarra, eseguiti su uno strumento d’eccezione: una preziosa chitarra originale del 1830, autentico gioiello d’epoca che dona sonorità intime, calde e profonde. Un concerto che omaggia un periodo straordinario per la chitarra, quando nei primi decenni del XIX secolo lo strumento conobbe un enorme successo nelle capitali europee. Francesco Molino e Fernando Sor conquistarono il pubblico di Parigi, Mauro Giuliani e Simon Molitor brillarono a Vienna, mentre Chatharina Josepha Pratten arricchì la scena musicale di Londra. Il programma proposto dal maestro Lentini Riva includerà musiche ispirate al fandango, stile musicale e danza popolare spagnola, tipicamente eseguita in coppia con chitarra e nacchere. Proprio il brano di Francesco Molino che chiuderà il concerto prende spunto da questa vivace danza, rendendo omaggio alle sue origini folkloriche e alla sua energia travolgente. Il concerto è gratuito per gli abbonati della 30ª stagione di Melodica e per i minori di anni 8. Biglietto intero € 10; ridotto € 5. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 366 9790999 e 3492993208. Sabato 19 luglio alle ore 20.00, il maestro Pablo Lentini Riva si esibirà nuovamente all’home restaurant “Liberocontadino” di Giarratana, per un evento che unisce musica e gusto: il concerto sarà infatti accompagnato da una cena a buffet. Prenotazione al numero 339 8477546. Melodica proseguirà poi il suo percorso tra luoghi e atmosfere suggestive, tornando anche quest’anno in una delle sue tappe più amate: l’antica dimora “Il Sultano”, in contrada Sottano a Punta Secca, cornice della rassegna “Musica al Sultano”.

Sabato 9 agosto, sotto il cielo delle notti di mezza estate, sarà il momento del concerto “Aspettando… San Lorenzo” con Emanuele Anzalone al clarinetto e Mario Romeo alla fisarmonica, per una serata poetica, sospesa tra terra e stelle. Il 22 agosto, invece, le atmosfere cambieranno con la magia celtica e medievale del gruppo Tir-na nog, che trasporterà il pubblico in un mondo incantato, fatto di leggende e danze antiche. Entrambi gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.30 (ingresso dalle ore 21.00). Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri: 3492993208 o 333 3078309. Presso l’Antica Dimora “Il Sultano” prenderanno vita anche due appuntamenti teatrali. Il primo, in programma venerdì 2 agosto alle ore 21.00, sarà lo spettacolo “Passaggi”, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Sparacino, in scena con Angelo Abela e Mariella Frasca, prodotto dalla compagnia Quarta Parete. Un testo tenero, brillante e malinconico al tempo stesso, con al centro due anziani che si incontrano ogni giorno su una panchina al parco. Tra differenze di carattere e solitudini condivise, nasce un’amicizia fatta di scambi sinceri e piccoli sogni. A loro si unisce Ambra, ex insegnante dal cuore gentile. In un mondo che corre troppo veloce, i protagonisti cercano riscatto progettando una fuga verso una vita più vera. Il secondo appuntamento teatrale, venerdì 30 agosto alle ore 20.30, sarà lo spettacolo “Gobba a Levante (jella calante)”, commedia brillante in due atti prodotta dalla Compagnia Teatro Badia di Ragusa, per la regia di Maurizio Nigastro. Si può trarre vantaggio dalle superstizioni altrui? Esiste davvero la fortuna? Forse no… ma crederci non costa nulla! Tra equivoci, personaggi sopra le righe e situazioni paradossali, questa commedia racconta con ironia e ritmo i piccoli e grandi inganni della credulità popolare. In scena: Marco Comitini, Giada Ruggeri, Giuseppina Aiello, Luca De Angelis, Giselda Burderi, Emanuele Campo, Frida Terranova, Giovanni Migliorisi.