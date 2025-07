Ragusa – Si è concluso con grande partecipazione il ciclo di incontri promosso dall’ASP di Ragusa dedicato all’educazione all’affettività, alla sessualità e alla cultura del consenso. Dodici appuntamenti hanno coinvolto le scuole primarie e secondarie di Ragusa, Chiaramonte, Monterosso, Giarratana, Comiso e Vittoria, raggiungendo oltre quattromila studenti e studentesse.

L’iniziativa, sostenuta dalla Direzione Sanitaria e realizzata in sinergia tra l’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute Aziendale (U.O.E.P.S.A.) e l’U.O.S.D. Coordinamento Consultori, ha visto impegnata un’équipe multidisciplinare composta da pedagogisti, psicologi, ginecologi, ostetriche e assistenti sociali.

Con un linguaggio chiaro e accessibile, gli operatori hanno affrontato temi centrali della crescita affettiva e relazionale, suscitando interesse tra i ragazzi, che hanno posto domande su pubertà, contraccezione, gravidanza, aborto, uso di internet, pornografia, consenso e rispetto nella relazione. E’ stata promossa, inoltre, la vaccinazione contro l’HPV.

Secondo la dott.ssa Daniela Bocchieri, responsabile dell’U.O.E.P.S.A., “offrire strumenti di comprensione e consapevolezza su temi come la sessualità e la relazione affettiva aiuta a prevenire comportamenti a rischio e a costruire cittadini più consapevoli e rispettosi. L’educazione alla tolleranza del rifiuto e alla gestione delle emozioni rappresenta oggi un passaggio fondamentale per contrastare fenomeni come la violenza di genere, che sempre più spesso interessano anche le fasce più giovani”.

Centrale in questo percorso il ruolo dei consultori, come sottolinea la dott.ssa Nunziata Pace, coordinatrice della rete consultoriale dell’ASP: “Gli incontri nelle scuole sono un’opportunità per far conoscere ai ragazzi i consultori come luoghi accoglienti e accessibili. Stiamo lavorando perché questi legami si traducano in percorsi di accompagnamento stabili, capaci di rispondere in modo concreto ai bisogni degli adolescenti”.

In vista del nuovo anno scolastico, è in fase di definizione il rinnovo del progetto con il coinvolgimento dei distretti di Modica e Vittoria, in collaborazione con gli assessorati alla Pubblica Istruzione e le scuole del territorio. Tra le azioni previste, anche il potenziamento degli sportelli d’ascolto nei consultori e la produzione di materiali informativi su procreazione responsabile e malattie sessualmente trasmesse. “L’obiettivo – dice il Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, dott.ssa Sara Lanza – resta quello di rafforzare la rete educativa e sanitaria intorno ai giovani, contribuendo alla costruzione di una comunità più consapevole e attenta alle relazioni”.