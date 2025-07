Modica – Lo schiacciatore Checco Barretta rimarrà alla corte di coach Enzo Distefano anche per il prossimo campionato di serie A3. Reduce dal collegiale con la Nazionale di categoria, il classe 2005 originario di Aversa, seppur frenato da qualche problema fisico, lo scorso campionato è stato tra i principali protagonisti con la maglia del sestetto della Contea.

Per Barretta, dunque, quella che è ormai alle porte sarà la sua seconda stagione all’ombra del Castello dei Conti. “Lo scorso campionato – dichiara Barretta – è stato pieno di emozioni, sia positive, sia negative dovute a qualche infortunio, ma nonostante tutto, sono molto contento della stagione disputata sia a livello personale, sia a livello di squadra. Ora per il prossimo campionato mi aspetto una stagione ancora più stimolante e divertente.

Ho imparato a conoscere l’ambiente modicano – continua – e devo dire di aver trovato un clima accogliente che ti fa sentire in famiglia. Dal punto di vista organizzativo ci sono alcuni aspetti da migliorare per farci esprimere al meglio e dare tutto quello che abbiamo. Sono contento che coach Distefano abbia voluto fortemente la mia riconferma, perchè penso abbia dimostrato di poter fare parte di questo roster e insieme ai miei compagni di squadra vecchi e nuovi spero di poter portare l’Avimecc Modica il più in alto possibile e – conclude Barretta di toglierci qualche soddisfazione in più rispetto allo scorso campionato”.

Felice di riavere a disposizione Barretta il tecnico Enzo Distefano, che lo scorso anno ha scommesso su di lui ed è stata una scommessa vinta.

“Sono felice e orgoglioso di avere ancora con noi Checco Barretta – spiega il tecnico biancoazzurro – e per questo ringrazio la dirigenza che ha ancora una volta assecondato la mia richiesta. Checco per me, lo scorso anno è stato una scommessa, ma ero certo di puntare su un atleta italiano di talento e credo di aver vinto questa scommessa, non solo io, ma anche la società. Il suo rendimento dello scorso campionato ha fatto si che la dirigenza non esitasse minimamente ad accontentare la mia richiesta di riconfermarlo anche per la nuova stagione.

Il suo talento – continua – non lo scopro di certo io, visto che già da un paio di anni è nel giro della nazionale di categoria e la sua permanenza a Modica va ad arricchire il reparto schiacciatori molto giovane ma molto competitivo. Da lui, Chillemi e Bertozzi mi aspetto grandi cose. Ho chiesto a Barretta di rimanere con noi già prima di affrontare i play off con Lagonegro e l’ho fatto perchè anche quando non era nelle migliori condizioni si è sempre messo a disposizione e quando chiamato in causa ha sempre dato il massimo. Sono felice che abbia accettato senza tentennamenti e – conclude Enzo Distefano – non vedo l’ora di riabbracciare lui e tutti i suoi compagni quando partiremo per la preparazione.