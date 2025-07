Modica – L’Avimecc Modica aggiunge un tassello allo staff tecnico di coach Enzo Distefano confermando come preparatore atletico dei “Galletti” Corrado Randazzo. Subentrato a campionato in corso nella passata stagione, Corrado Randazzo si è fatto apprezzare in tutto l’ambiente guadagnandosi sul campo la riconferma, permettendo così al sodalizio modicano di sposare la linea della continuità anche per quanto riguarda lo staff tecnico.

“Sono entrato a far parte dello staff tecnico lo scorso anno a campionato in corso – spiega Corrado Randazzo – ma, quest’anno curerò la preparazione atletica dell’Avimecc Modica fin dalle prime battute. Contento per la riconferma affronterò la prossima stagione con tantissimo entusiasmo e voglia, perchè iniziando già dalla preparazione pre campionato avrò modo di seguire i ragazzi su ogni aspetto del lavoro fisico e sportivo e questo fattore di continuità è secondo me fondamentale per la loro crescita e per migliorare le performance in partita.

Voglio ringraziare la dirigenza dell’Avimecc Modica – continua – per la fiducia avuta nei miei confronti anche per la prossima stagione in serie A3 che sta per iniziare. Il mio impegno sarà quello di portare in palestra e non solo quanta più professionalità possibile. Lavorando a stretto contatto con coach Distefano e coach Benassi che conosco ormai da tanti anni, ero certo di trovare un ambiente stimolante e la loro dedizione è professionalità ha contribuito e contribuirà ancora alla mia crescita professionale. Abbiamo creato ottime sinergie e – conclude Corrado Randazzo – insieme lavoreremo duro per cercare di migliorare i già ottimi risultati ottenuti nello scorso campionato”.

Felice di ritrovare al suo fianco un preparatore di fiducia come Randazzo il tecnico dei biancoazzurri Enzo Distefano.

“Sono molto soddisfatto di riavere nel mio staff e a tempo pieno Corrado Randazzo – dichiara il tecnico dei “Galletti” – Personalmente l’ho voluto al mio fianco la scorsa stagione ed è subentrato a campionato già iniziato, dopo le varie vicissitudini che abbiamo vissuto con i suoi predecessori e, sono orgoglioso di aver nel mio gruppo di lavoro uno come lui sia come uomo, sia come professionista.

Corrado ha subito accettato la mia proposta che la società ha immediatamente avallato avendo valutato il suo lavoro della scorsa stagione. Ci seguirà dall’inizio della preparazione estiva anche se, sta già seguendo parte degli atleti riconfermati e qualche nuovo arrivato. Continuerà poi il lavoro settimanale durante la stagione e sarà con noi anche durante le partite.

Avere nel mio staff gente del suo calibro e del calibro di Benassi – conclude Enzo Distefano – , non può che essere un fattore positivo e di questo non posso che ringraziare la dirigenza per avermi accontentato anche in questa mia richiesta”.