Modica – Tutto pronto per la quarta edizione di Schiuma, il primo Craft Beer Village fronte mare con i piedi sulla sabbia, pronto a rendere spumeggianti le giornate del 4, 5 e 6 luglio a Marina di Modica. Per l’occasione, arriveranno undici tra i migliori birrifici artigianali italiani, selezionati con cura da Nord a Sud per offrire un viaggio nel meglio della scena brassicola nazionale. Schiuma è molto più di un evento dedicato alla birra: è un’esperienza immersiva che unisce conoscenza, cultura brassicola e apprendimento delle tecniche di degustazione, per scoprire e gustare birre di qualità in un contesto unico.

Laboratori sulla birra, concorso homebrewer, degustazioni, musica

Spazio come sempre ai laboratori e alle degustazioni guidate con giudici ed esperti in uno nuovo set e spazio dedicato rispetto alla scorsa edizione. In particolare, vi saranno dei percorsi del gusto adatti a tutti per avvicinarsi al mondo della birra in modo competente ma anche divertente, provando ed assaggiando. Si scoprirà come unire una birra al pomodoro siculo (si userà quello di Moncada), oppure all’olio evo profumato ed intenso del Consorzio Olio Dop Monti Iblei, i panificati con Molino Roccasalva o ancora al formaggio (con l’esperto Saro Petriglieri del CoRFiLaC di Ragusa). E si imparerà il valore del tempo, che è quello che fa la differenza nella qualità di ogni prodotto: il tempo per produrlo, il tempo per studiarlo e migliorarlo sempre più. A Schiuma, inoltre, anche il primo concorso sulla spiaggia per homebrewer con la partecipazione di birre da tutta Italia ed il supporto organizzativo dell’associazione Trinacria Homebrewers. La giuria si metterà al lavoro il 5 giugno e sempre nello stesso giorno, alle ore 16.00, avrà luogo la premiazione della migliore birra che racconti la spiaggia. Non mancherà la parte ludica affidata all’associazione Modica Darts.

La colonna sonora di Schiuma sarà, invece, affidata a una line-up variegata, che spazierà dal reggae al rock fino alle vibrazioni elettroniche, per accompagnare il pubblico sotto il palco o in riva al mare. Non mancherà una ricca food area, dove sarà possibile abbinare la birra artigianale a street food di qualità: panini gourmet, barbecue, pizza calda e croccante, fritti irresistibili e molto altro.

Un’edizione sempre più green

L’evento è organizzato dall’Associazione Brassicoli Italiani, guidata dalla Beer-chef e Beer-specialist Eleni Pisano, direttrice del festival, che insieme al suo team e agli ospiti porterà avanti il sogno nato quattro anni fa: promuovere la cultura della birra artigianale, del buon bere e del buon mangiare con un linguaggio semplice e accessibile a tutti. Un sogno condiviso sin da subito da Daniele Scifo, CEO di Zero comunicazione integrata, agenzia di Modica. Brassicoli Italiani crede in uno sviluppo del comparto brassicolo attraverso eventi e progetti che parlino di territori, filiere agroalimentari, turismo lento e sostenibile, eccellenze gastronomiche, cultura e tanta bellezza. «Ci tengo a sottolineare che Schiuma è il primo eco festival che si tiene a Modica – dichiara Eleni Pisano-. Abbiamo ottenuto, infatti, il bollino Eco Evento Plastic Free, un riconoscimento che viene assegnato a tutti gli eventi che si impegnano ad essere sostenibili dal punto di vista ambientale, con un focus specifico alla gestione dei rifiuti e alla riduzione e/o

eliminazione dell’utilizzo della plastica. Siamo orgogliosi di quanto fatto in pochi anni: Schiuma è cresciuto tanto fino a diventare il primo e unico festival che unisce birra artigianale, cibo di qualità, musica e degustazioni di settore, il tutto nel rispetto della sostenibilità a 360 gradi».

In questa quarta edizione, infine, Schiuma ha deciso di inaugurare il primo concorso homebrewer con la preziosa collaborazione dell’Associazione Trinacria. L’eco festival, lo ricordiamo, gode del patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica. Tutte le degustazioni saranno a numero chiuso e previa prenotazione sul sito ufficiale della manifestazione www.schiumabeervillage.it

Orari del festival: 4 luglio dalle 16.00 alle 24.00 mentre il 5 e 6 luglio dalle 11.00 alle 24.00

Programma dei laboratori Schiuma

VENERDI’ 4 LUGLIO

Dalle 17 alle 18 “BIRRA & VINO: SFIDA O ARMONIA? IL GUSTO ITALIANO A CONFRONTO” con Giorgio Solarino, delegato di ONAV Modica.

Dalle 18 alle 19 “I CINQUE SENSI DELLA BIRRA: SCOPRI GLI ABBINAMENTI CHE SORPRENDONO” con Chiara Carolei, maestra assaggiatrice di formaggi.

SABATO 5 LUGLIO

Dalle 17 alle 18 “FERMENTI IN CORSO: BIRRA E PANE, UNA STORIA DI LIEVITO E PASSIONE” con MOLINO ROCCASALVA.

Dalle 18 alle 19 “BEER & TOMATO, L’HAI MAI PROVATO?” con MONCADA.

DOMENICA 6 LUGLIO

Dalle 16 alle 17 “EMOZIONI IN FERMENTO: VIAGGIO SENSORIALE TRA BIRRE ARTIGIANALI E FORMAGGI D’AUTORE” a cura del CoRFiLaC e del mastro casaro Saro Petriglieri

Dalle 17 alle 18 “A CRUDO: SAPORI INTENSI TRA BIRRA E CARNE” con il U Carnizzeru Claudio Fidone.

Dalle 18 alle 19 “TRILOGIA DEL GUSTO: FORMAGGIO, OLIO E BIRRA IN ARMONIA” e “FILATURA IN DIRETTA DI FORMAGGIO ALL BIRRA” a cura del Consorzio di Tutela Olio Dop Monti Iblei, del CoRFiLaC e del mastro casaro Saro Petriglieri.

Tutti i laboratori saranno guidati da Matteo Selvi e Stefano Moraschini, giudici nazionali ed internazionali del Circuito UNIONBIRRAI e BJCP.

Tutti i laboratori sono a numero chiuso ed accessibili previa prenotazione anche in loco o scrivendo un messaggio su whatsapp al numero 3442862892 (solo se certi di venire). Si può partecipare acquistando 1 token del valore di € 4,00 (si riceverà anche una sacca ed il bicchiere del festival).