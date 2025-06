Ragusa – “Sembra di continuare a ripetere sempre le stesse cose. Ma siamo costretti a farlo sino a quando non otterremo risultati tangibili”. E’ questo il senso dell’intervento della consigliera comunale Rossana Caruso che ha protocollato una nuova interrogazione all’indirizzo del sindaco di Ragusa, dell’assessore all’Ambiente e del rispettivo dirigente. “Numerosi cittadini – spiega Caruso – stanno segnalando uno stato di abbandono e incuria in diverse vie della città, con particolare riferimento a via Ugo La Malfa e corso Vittorio Veneto, ma anche altre zone che versano in condizioni analoghe; in via Ugo La Malfa, nello specifico, come documentato anche da materiale fotografico che mi è pervenuto, i marciapiedi risultano invasi da erbacce, in stato di evidente degrado, inagibili e potenzialmente pericolosi per pedoni e persone con mobilità ridotta.

Ma non solo. La presenza massiccia di forasacchi rappresenta un grave rischio per gli animali domestici, in particolare i cani, che possono riportare danni seri alla salute (infiltrazioni nei padiglioni auricolari o nelle cavità nasali), con conseguenti spese veterinarie elevate; la mancanza di interventi programmati e sistematici di scerbatura e manutenzione del verde pubblico genera un senso di abbandono nei residenti e contribuisce al deterioramento del decoro urbano”.

Ecco perché la consigliera Caruso ha interrogato il primo cittadino e l’assessore al fine di sapere “se l’amministrazione sia a conoscenza dello stato di degrado sopra descritto e se vi siano interventi programmati di scerbatura nelle vie segnalate”. E, ancora, “ho chiesto di sapere – aggiunge – quali sono le tempistiche previste per l’intervento nelle vie indicate, se esiste un piano periodico di manutenzione e scerbatura del verde urbano e come viene monitorata l’effettiva esecuzione dei servizi da parte delle ditte incaricate, ma anche se è prevista una verifica e revisione del contratto di servizio con la ditta affidataria, in funzione delle numerose segnalazioni di disservizio”. “Insomma – conclude Caruso – una situazione pesante rispetto a cui non si intravede alcuna via d’uscita nell’immediato”.