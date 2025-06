Ragusa – Inizia domani, sabato 21 giugno, il triduo di preparazione alla solennità della natività di San Giovanni Battista che sarà celebrata il 24 di questo mese in cattedrale. Nella giornata di domani, in particolare, alle 9 è in programma la celebrazione eucaristica, alle 18,30 la preghiera del santo Rosario e alle 19 la santa messa presieduta dal parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato. Domenica si celebra, invece, la solennità del Santissimo corpo e Sangue di Cristo. Le sante messe sono in programma alle 9, alle 10,30 e alle 12.

Alle 18,30 ci sarà la preghiera del Rosario. Alle 19 il solenne pontificale presieduto dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, con la presenza delle autorità civili e militari, dei canonici del capitolo della cattedrale, dei sacerdoti e dei fedeli della città di Ragusa. Anima la funzione la corale della cattedrale diretta dal maestro Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Sul sagrato sarà proposta l’infiorata dei giovani della città. Alle 20 la solenne processione eucaristica attraverso le seguenti vie: piazza San Giovanni, corso Italia, via Roma, piazza Libertà, via dott. Pennavaria, piazza Cappuccini. Ci sarà una sosta sul sagrato della chiesa di San Francesco d’Assisi. E, ancora, via Marsala, con sosta presso la chiesa del monastero di Santa Teresa, via Marsala, ponte Giovanni XXIII, via San Vito, corso Italia, piazza San Giovanni. Al rientro in cattedrale, solenne benedizione eucaristica.

Nella celebrazione delle sante messe di sabato e domenica mattino saranno raccolte, con apposite buste, le offerte dei fedeli per i festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista. Lunedì, i primi vespri della solennità della natività del Battista. Alle 9 la santa messa, alle 18,30 la preghiera del Rosario, alle 18 la celebrazione eucaristica del canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo, alle 20 la catechesi attraverso l’arte, tenuta dal canonico sacerdote Giuseppe Antoci, direttore dell’ufficio per i Beni culturali della Diocesi di Ragusa. Anche durante le messe di lunedì, saranno raccolte, con apposite buste, le offerte dei fedeli.