Santa Croce camerina – Avvicendamento in seno alla Giunta Dimartino. A tre anni dall’insediamento il primo cittadino opera un cambio nella compagine assessoriale, in piena sintonia con il gruppo politico. L’ex assessore Caterina Gambino ha infatti rassegnato le proprie dimissioni e al suo posto subentra la neo assessore Roberta Iacono. Le deleghe di Iacono saranno le stesse di Caterina Gambino, ovvero Eventi e Spettacoli; Servizi Sociali ed immigrazione e Politiche giovanili, alle quali si aggiungono Affari legali, Pari opportunità e politiche di contrasto alla violenza di genere. La delega al Turismo, precedentemente detenuta da Caterina Gambino, viene trattenuta dal sindaco.

“Questo avvicendamento in giunta rispecchia lo spirito di gruppo che ci ha sempre contraddistinti e mira a far crescere collettivamente un’intera comunità politica – dichiara il sindaco Dimartino -. Ringrazio di cuore Caterina Gambino per tre anni di impegno totalizzante e per i risultati raggiunti che hanno rispecchiato pienamente la sua capacità organizzativa, la sua passione e il suo entusiasmo. In tutte le deleghe assegnate ha dimostrato, con fatti concreti, di essere una amministratrice presente e di visione. In consiglio comunale questo bagaglio di esperienza sarà utile e Caterina continuerà ad essere una risorsa preziosa e propositiva per l’amministrazione.

Al contempo porgo il mio benvenuto a Roberta Iacono, una professionista che prima in consiglio e adesso in giunta metterà la sua competenza e la sua passione per Santa Croce. La nomina di Roberta mira alla crescita del gruppo politico sposando uno spirito di squadra che ha sempre contraddistinto la nostra azione amministrativa. Le auguro buon lavoro con la certezza che il suo impegno per la comunità produrrà ottimi risultati”.