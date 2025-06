La Sicilia protagonista con il Lotto. Nelle estrazioni di venerdì 13 e sabato 14 giugno, come riporta Agipronews, vinti 42.683 euro così distribuiti: 27.600 euro a Siracusa (14.100 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna in via Lido Sacramento, 13.500 con un terno in via Mosco), 8.333 a Modica, in provincia di Ragusa (con un ambo in corso Umberto I) e 6.750 euro a Ragusa, con un terno in via Paolo Lena Spadafora. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 620,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.

10eLotto: a Niscemi (CL) colpo da 50mila euro

Sicilia a segno con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, centrata la vincita più alta di giornata, da 50mila euro grazie a un “9” Oro in via XX Settembre. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,8 miliardi dall’inizio anno.

Marzia Acampora