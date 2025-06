Ragusa – Venerdì 27 giugno alle ore 18.00, tra le attività finanziate dal progetto “NEXT” sulle politiche giovanili, verrà aperta la nuova sede dell’Informagiovani Comunale. Dopo tre anni di attività svolta attraverso l’account Instagram e una prima redazione al terzo piano di palazzo dell’Aquila, sarà infatti una sala del Centro Commerciale Culturale ad ospitare i nuovi locali.

“Un nuovo luogo – spiega l’assessore alle politiche giovanili Simone Digrandi – dove i giovani ragusani potranno raggiungere con più comodità chi potrà dare loro informazioni su opportunità lavorative e formative e sportelli dedicati. Tutto questo all’interno di uno spazio, quello di via Matteotti, che già ospita aule studio, luoghi per eventi, sale riunioni per le associazioni, sale espositive. Un luogo dove sarò presente anche io ogni mercoledì pomeriggio, per ascoltare le proposte, idee e segnalazioni dei giovani della città, nonché dove potranno avere luogo anche eventuali attività della Consulta Giovanile.”

Un momento di inaugurazione arricchito da vari eventi collaterali, a cominciare da giovedì prossimo 12 giugno, quando alle 10.30 in aula consiliare si parlerà di “Città intelligenti, città per i giovani”, in occasione della tappa iblea del circuito nazionale “CityVision” che mira a fare incontrare amministratori e stakeholders su temi strategici (tutte le info sui relatori e le modalità di partecipazione qui: https://city-vision.it/evento/city-vision-ragusa-2025/ ).

Venerdì 27 giugno, la giornata di apertura della nuova sede sarà preceduta, alle 10.00, da una presentazione – presso la Sala Conferenze dello Sviluppo Economico in Via On.le Corrado Diquattro (Zona Artigianale) – di un nuovo progetto, finanziato dal bando Anci “Giovani e Impresa”: si chiama “Radice” con l’obiettivo di sostenere nuova imprenditorialità sostenibile tra i giovani e le ricchezze del territorio dei Comuni di Giarratana, Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa.

L’evento vero e proprio di inaugurazione avverrà nel pomeriggio, presso il Centro Commerciale Culturale: alle ore 17:30 apertura stand e installazioni artistiche, attività interattive, giochi di società; alle 18.00 il taglio del nastro e l’inaugurazione dei nuovi locali; alle 18.00, presso il chiostro, un talk dedicato a “Lavoro e opportunità: ciò che non puoi non sapere”; seguirà in Via Matteotti un concerto di musica Live con i Luisiana Reed, in occasione della Festa della Musica. Un mese di attività che si chiuderà con una novità: l’inaugurazione del primo muro ufficiale dedicato alla street art, in Via Monte Cervino angolo Via della Costituzione, sabato 28 giugno alle 17.

L’Informagiovani vedrà anche l’apertura di una nuova sezione dedicata alle start-up e alla consulenza di impresa, in collaborazione con l’assessorato allo sviluppo economico. “La felice coincidenza della presentazione del nuovo progetto Anci Giovani e Impresa “Radice” e l’apertura della nuova sede dell’Informagiovani, che prevede la collaborazione di un nostro funzionario per la consulenza start-up – spiega l’assessore Giorgio Massari – mostra una rinnovata sinergia degli assessorati allo sviluppo economico e alle politiche giovanili, accomunati dall’obiettivo di provare a dare cittadinanza al futuro e alla speranza dei nostri giovani”.

“Le strategie di rigenerazione del centro storico passano anche dai giovani – aggiunge l’Assessore ai Centri Storici Giovanni Gurrieri -. Se da un lato stiamo preparando i bandi sulla residenzialità, e dall’altro si è dato vita, in sinergia anche con la consigliera Carla Mezzasalma, il Centro Commerciale Naturale e vari partner, ad eventi in piazza rivolti ai ragazzi, l’apertura di un presidio come l’Informagiovani in pieno centro è fondamentale nell’ottica di una programmazione integrata che riguarda tutta la comunità, che è così che si progetta. E quando avviene tutto questo, lo si è visto, la città risponde”.

NEXT, progetto sulle politiche giovanili, è un’iniziativa di “Ricomincio da me”, finanziata attraverso l’avviso pubblico di ANCI “LINK! Connettiamo i giovani al futuro”, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sull’Incremento Fondo per le Politiche Giovanili per l’anno 2021.